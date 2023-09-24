سندس الصيداوي عن حفظها للمصحف الشريف : واظبت على حفظ من 3-7 صفحات يومياً مع الانشغال بدراستي

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



حصلت الطالبة سندس سعيد الصيداوي 21 عاما على المركز الأول عالمياُ لحفظ القران الكريم في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تمثيلها لوزارة الأوقاف في المسابقة.



وإلى جانب تفوقها في حفظ كتاب الله، تتميز سندس أيضًا في أدائها العلمي، حيث تدرس تخصص المختبرات الطبية في السنة الرابعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا وحققت معدل 98% في التوجيهي وتحقق الان معدل الامتياز بجامعتها .



وفي حديثها لـ "الوكيل الإخباري" قالت سندس انها نشأت وسط اسرة محافظة على تلاوة القران الكريم حيث بدأت بحفظ كتاب الله منذ نعومة اظافرها 5 اعوام في مركز النور لتعليم القران التابع لوزارة الاوقاف والذي يديره عمها الشيخ يوسف الصيداوي وتخرجت من هذا المركز منذ عام 2013



واضافت ،:" تابعت تعليم القران الكريم عند عمتي وكنت اواظب على حفظ من 3- 7 صفحات يوميا من المصحف الشريف بشكل مكثف للتفرغ لدراستي ايضا ، واتممت حفظ القران في غضون الـ 4 سنوات تقريبا "



وعبرت سندس عن سعادتها قائلة :" حمدلله شعور ما بنوصف .. كانت مسؤولية كبيرة امثل الاردن بمسابقة فيها المنافسة شديدة بين الدول والحمدلله قدرت "

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يذكر ان سندس حصلت على المركز الاول ممثلة الاردن والذي تلاها عدة متسابقين من الجزائر والبحرين واندونيسيا واليمن والسنغال وبنغلادش والكاميرون وتنزانيا وفنلدنا و اوغندا



وقال الشيخ يوسف الصيداوي وهو عمها ومدرسها لكتاب الله بمركز النور بحديث لـ "الوكيل الإخباري" ان سندس كانت من الطلبة المتميزين بحفظ القران الكريم حيث كانت تواظب على حفظ القران بالرغم من انشغالها بتعليمها الذي تميزت به .



واضاف ان سندس حصلت العام الماضي على المركز الثاني في المسابقة الهاشمية لحفظ وتلاوة القران الكريم التي تنظمها وزارة الاوقاف في كل عام تحت رعاية ملكية وبناءً على ذلك تم تنسيبها لتمثيل الاردن في مسابقة الامارات العربية المتحدة .



وعند سؤاله عن المدة التي يحتاجها الشخص لحفظ كتاب الله، اشار الشيخ يوسف الصيداوي انها تختلف وفقا للفروق الفردية والتي قد تبدا من عام الى 4 اعوام وفقا للانشغالات الاخرى وبمعدل نصف صفحة الى صفحتين يوميا .



واثنت عائلة الصيداوي على الترحيب الحار الذي تلقته من وزارة الأوقاف والمجتمع المحلي باستقبال الطالبة سندس وتقديم الذبائح، معبرة عن شكرها لكل من شارك في هذا الإنجاز الكبير للأردن.



