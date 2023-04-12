سياحة الطفيلة: 41 ألف زائر بالربع الأول من العام

الوكيل الاخباري - شهدت محافظة الطفيلة، خلال الربع الأول من العام الحالي حركة سياحية نشطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقالت مديرة سياحة الطفيلة، خلود الجرابعة، إن عدد زوار المواقع السياحية خلال الربع الأول من العام إلى 41 ألف زائر مقارنة مع 20 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأضافت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الارتفاع جاء نتيجة تعافى القطاع السياحي من تداعيات جائحة فيروس كورونا وإلغاء القيود على السفر المتعلقة بها، وتسيير رحلات عبر شركات طيران منخفضة التكاليف من وجهات جديدة .



ولفت إلى أن حملات التسويقية الخارجية المكثفة من قبل الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، أسهمت برفع أعداد زوار الأماكن الأثرية والسياحية، ومنها حمامات عفرا المعدنية وضانا.



وبينت أن مؤشرات بقية أشهر العام الحالي مبشرة، في ظل سعي وزارة السياحة والآثار وبالشراكة مع القطاع السياحي، للتغلب على الموسمية السياحية.