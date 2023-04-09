صحة الطفيلة توجه 20 إنذارا لمنشآت مخالفة

الوكيل الإخباري - وجهت فرق مديرية صحة الطفيلة منذ بداية شهر رمضان الفضيل، 20 إنذارا لمنشآت مخالفة.

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وقالت مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة، إن كوادر أتلفت، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال جولاتها التفتيشية الرمضانية على الأسواق زهاء طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.



وبينت أن فرق المديرية تنفذ يوميا جولات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق والمخابز والمطاعم، خصوصا في مجال الأغذية للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.



وأشارت إلى أن فريقا من المديرية يشارك يوميا مع لجنة السلامة العامة التي شكلت من دوائر حكومية عدة، لتنفيذ جولات بغية مراقبة الأسواق والتأكد من سلامة الغذاء ومتابعة مشكلة بسطات الخضار والفواكه.