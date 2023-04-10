المدن الصناعية تدعو المستثمرين للتعرف على مزاياها في الطفيلة

الوكيل الإخباري - دعت شركة المدن الصناعية، اليوم الاثنين، المستثمرين إلى التعرف على جدوى الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية، والمزايا التي تقدمها الشركة هناك.

اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان، إن مدينة الطفيلة الصناعية تقدم فرصا استثمارية مميزة، ويتوفر فيها أراض مطورة ومبان جاهزة وخدمات بنية تحتية، إضافة إلى حوافز استثمارية مميزة، وتخفيض على تعرفة الكهرباء لـ 10 سنوات للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.



وأوضحت أن نسبة تخفيض تعرفة الكهرباء لأول 5 سنوات 75 بالمئة، و50 بالمئة للسنوات 6 و7 و8، و25 بالمئة للسنتين 9 و10 وذلك من تاريخ البدء الفعلي للمشروع.



وأشارت الشركة أن المزايا تتضمن، شمول المدينة بالفروع الإنتاجية إذ يغطي البرنامج 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور و25 دينارا شهريا بدل ضمان اجتماعي، و25 دينارا شهريا بدل مواصلات لمدة 5 سنوات، ودعم تكلفة مناولة الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بواقع 50 بالمئة منها لمدة 5 سنوات، شريطة أن يكون منشأ البضائع في مدينة الطفيلة الصناعية، إلى جانب تخفيضات على أسعار بيع الأراضي وبدلات إيجار المباني تصل لغاية 80 بالمئة وشروط تسديد ميسرة، وتخفيض وأعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.



ودعت الشركة المستثمرين لزيارة موقعها الإلكتروني www.jiec.com لمزيد من المعلومات حول مدينة الطفيلة الصناعية.