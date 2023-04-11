المياه : المنخفض الأخير رفع الموسم المطري الى 105%

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن المنخفض الجوي الأخير رفع المعدل السنوي من الهطول الى 105% مقارنة مع 78,5% لنفس الفترة للموسم الماضي وأن حجم التخزين الكلي في السدود صباح اليوم الثلاثاء هو 120 مليون متر مكعب بنسبة 42.77% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280.7 مليون متر مكعب ، حيث دخل السدود الرئيسية نحو نصف مليون متر مكعب خلال الساعات الـ 24 الماضية ودخلت كميات جيدة الى عدد من السدود والحفائر الصحراوية في مناطق البادية والمناطق الشرقية .

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وحول كميات الهطول فقد سجلت محافظة معان اعلى هطول اعلاها في الراجف 25.6 ملم وسجلت المحافظة معدلا عاما للهطول بلغ 17.3 ملم ،الطيبة الجنوبية 25.4 ملم ، بير الدبغات 22.3 ، قرين 20.9 ملم ،الشوبك 19.6 ملم ، الجفر 10.4 ملم .



ومحافظة الطفيلة تاليا بمعدل 11.5 ملم اعلاها في الرشادية 19.8 ملم ، القادسية 11.8ملم ، الحسا 10.7 ملم ، الطفيلة 9.4 ملم ، العيص 8.9 ملم ، عابور 80.5 ملم.

أما محافظة الكرك فسجلت معدل 4.4 ملم اعلاها في الربة 7.5 ملم ، محي 7.2 ملم ، جدعا 6 ملم ،عي 5.9 ملم ، الطيبة 5.1 ملم ، حمود 3.2 ملم ،القطرانة -سواقة 2.7 ملم ، القصر 1.6 ملم .



محافظة العقبة 5,6 ملم ، اعلاها في منطقة رحمة 15.5 ملم ، وادي موسى 10.5 ملم ، حميمة 5.7 ملم ، القويرة 0.6 ملم ، مدينة العقبة 0.5 ملم .



أما محافظة العاصمة سجلت معدل 8.1 ملم اعلاها في خان الزبيب /جنوب المطار 14.1 ملم ، بيادر وادي السير 11.4 ملم ،ناعور 10.3 ملم ، سحاب 9.8 ملم ،الحمر 7.8 ملم ، قصر طوبا 8,4 ملم، الجبيهة 7.5 ملم ، الموقر 6 ملم ، الجيزة 5.9 ملم.

محافظة البلقاء معدل 5 ملم اعلاها في ام جوزة 10.1 ملم ، السلط 7.4 ملم ، البقعة 6.2 ملم ،الصبيحي 4.8 ملم ، عيرا 3.1 ملم ،الكفرين 2.8 ملم ، الشونة الجنوبية 1.4 ملم .



محافظة مادبا سجلت معدلا 8.1 ملم اعلاها في مادبا 12.2 ملم ، الجديدة 10.8 ملم ،المشقر 10.6 ملم ، حسبان 10 ملم ، الوالة 7.4 ملم ، ذيبان 7 ملم ، ماعين 6.6 ملم ، ام العمد 6 ملم ، مليح 5.4 ملم ، ام الرصاص 5 ملم .



محافظة الزرقاء معدلا عاما 2.8 ملم ، اعلاها في العمري 4 ملم ،الرصيفة 3.5 ملم ، الزرقاء 3 ملم ، الخربة السمرا 3ملم ،النواصيف 2.8 ملم ، الأزرق 2.6 ملم ،العالوك 1.9 ملم ، السخنة 1.5 ملم.



محافظة جرش معدلا 3.9 ملم اعلاها في برما 5.3 ملم ، سوف 5.2 ملم ، دبين والكتة 4.3 ملم ، ثغرة عصفور 3.6 ملم ، قفقفا 3.4 ملم .



محافظة المفرق معدل 3 ملم اعلاها في الخالدية 14.5 ملم ، دير الكهف 4.1 ملم ، المدور 2.9 ملم ، صبحا 2,8 ملم ، ام الجمال 2.5 ملم ، المفرق 2.4 ملم ، رحاب 1.9 ملم ، حوشا 1.7 ملم ،بلعما 1.6 ملم ،الرويشد 1.4 ملم ، الصفاوي 1.2 ملم .



محافظة اربد معدل 1 ملم اعلاها في الرمثا 5.3 ملم ، الحصن 1.6 ملم ،الطرة 1.1 ملم ، كفر اسد 1 ملم ، الباقورة 0.9 ملم ، اربد 0.6 ملم ، خرجا 0.2 ملم .



محافظة عجلون معدل 4.7 ملم اعلاها في رحابا 9.7 ملم ، عنجرة 7.1 ملم ، عجلون 6.6 ملم ، اشتفينا وعرجان 3.8 ملم ، خربة الوهادنة 3.3 ملم ، راس منيف 2.2 ملم عبين 1.7 ملم .