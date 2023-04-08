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هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة تسويقية للمملكة في أوروبا تستهدف 8 دول

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السبت، 08-04-2023 01:09 م

هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة تسويقية للمملكة في أوروبا تستهدف 8 دول

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الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة تسويقية إعلانية في أوروبا استهدفت كلا من بولندا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا واليونان وقبرص.

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وقال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي إن انطلاق الحملة التسويقية من خلال هيئة تنشيط السياحة في عدد من الدول الأوروبية، يهدف إلى زيادة الزخم السياحي للمملكة.


وبين القيسي في بيان لهيئة تنشيط السياحة، أهمية الحملة التسويقية خلال هذه الفترة تحديدا، وانعكاسها على زيادة أعداد السياح الأوربيين المستهدفين المتوقع زيارتهم للمملكة.


من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، إن الهيئة أطلقت الحملة التسويقية بشكل مكثف ضمن عدد كبير من الدول الأوروبية في إطار تنشيط الحركة السياحية، مشيرا إلى أن الحملة الترويجية التي تنفذها الهيئة في الدول الأوروبية تستمر لمدة شهر وتتضمن التعريف بالمواقع السياحية الأردنية وتسويقها في الدول الأوروبية المستهدفة لزيادة عدد السياح للمملكة.


وبين أن رؤية الحملة ستصل إلى مئات الملايين من المشاهدات في الدول المذكورة ما ينعكس إيجابا على رغبة السائح في القدوم إلى المملكة، لافتاً إلى أن وجود الطيران منخفض التكاليف، ورحلات الطيران العارضة للأردن من تلك الدول سيسهم في زيادة الطلب على المملكة.


وأوضح عربيات، أن الهيئة قامت بالحملة من خلال نشر مواد دعائية ضمن مراكز جذب مميزة تتضمن محطات القطار والمولات ومراكز التسوق ووسائط النقل والمواقع الهامة.

 

 




 

 


 

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