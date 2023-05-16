سياحة مادبا تضيء مبنى السرايا بالشموع

الوكيل الإخباري- أضاءت مديرية سياحة مادبا بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير، وبلدية مادبا الكبرى مساء أمس الاثنين، مبنى سرايا مادبا بالشموع، لإبراز الطابع التراثي للمبنى وأهميته التاريخية.

اضافة اعلان



وقال مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني خلال الفعالية التي رعاها رئيس البلدية عارف الرواجيج، إن الفعالية تأتي ضمن أنشطة المديرية وبرامجها للترويج السياحي للمدينة، حيث يقع مبنى السرايا على أعلى قمة في المدينة، مشيرا إلى أن الاحتفال تضمن إضاءة رقم 77، والذي يرمز إلى عيد الاستقلال.



واشتملت الفعالية التي حضرها أبناء المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، على عدد من الفقرات والأنشطة، ورقص شعبي قدمته فرقة فلكورية مكونة من مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة.