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السبت، 13-05-2023 02:49 م

زراعة أشجار وسط مادبا احتفالا بيوم السياحة

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الوكيل الإخباري- زرعت مديرية سياحة مادبا، بالتعاون مع بلدية مادبا الكبرى، شوارع وسط المدينة بأشجار الزنزلخت بمناسبة يوم السياحة الأردني .

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وقال مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، إن الهدف من زراعة الأشجار هو زيادة الرقعة الخضراء في المدينة، وتجميل الوسط السياحي، وإعطاء طابع جمالي للشوارع لافت لنظر الزوار.


وأشار إلى أن زراعة الأشجار شملت جزءا من شارع الأميرة هيا، ومركز زوار مادبا ومنطقة السوق القديم ، وجرى استبدال بعض الأشجار التالفة بأخرى جديدة.
يشار إلى أنه يُقام سنويًا يوماً للسياحة الأردنية في 12 أيار من كل عام برعاية من وزارة السياحة والآثار، وبالتعاون مع جهات رسمية وخاصة.

 




 

 


 

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