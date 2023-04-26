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الأربعاء، 26-04-2023 10:39 م

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد إجتماعها السنوي العادي

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الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، اليوم الأربعاء، اجتماعها السنوي العادي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة غادة النجار، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء العاملين والمؤازرين، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومدقق الحسابات والممثل القانوني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير المالي والإداري، والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية 2022، بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني والإقرار عليها بالإجماع، كما جرى انتخاب شركة التآلف للتدقيق كمدققي حسابات الجمعية للعام الحالي 2023.

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