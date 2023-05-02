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الثلاثاء، 02-05-2023 04:51 م

254 ألفا عدد زوار مأدبا خلال الثلث الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري- قال مدير سياحة مأدبا، وائل الجعنيني، إن المحافظة شهدت خلال الثلث الأول من العام الحالي زيادة لافتة في أعداد الزوار حيث بلغ 254425 زائراً، مقارنة بـ 92 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 176 بالمئة.

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وبين الجعنيني اليوم الثلاثاء، أن جبل نيبو تصدر المواقع السياحية في المحافظة إذ بلغ 254 ألفا.


وأشار إلى أن السائحين من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، واستراليا احتلوا المراتب الأعلى بعدد الزوار، تليهم السياحة الداخلية.


ولفت إلى أن نسبة الإشغال فنادق المحافظة بلغت 60 بالمئة، مبينا أن عدد العاملين في المنشآت السياحية يبلغ 790 عاملاً.


وأوضح أن عدد المنشآت السياحية في مأدبا بلغت 117 منشأة، موزعة على، 22 فندقا، و30 مطعما سياحيا، و27 مشغل حرف يدوية، و33 متجرا للتحف الشرقية، و5 مكاتب سياحية.

 




 

 


 

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