بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الوكيل الاخباري - سجلت حوالات العاملين في الخارج نموًا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023، بنسبة 1.4% لتبلغ 3.2 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

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وقال البنك في بيان صحفي الثلاثاء، إن البيانات الأولية الصادرة عنه تشير إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.3% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 313.5 مليون دولار (222.3 مليون دينار).



وأضاف أنه خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023 فبلغت 3,175.6 ملايين دولار (2,251.5 مليون دينار)، مقابل 3,133.1 ملايين دولار (2,221.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، بارتفاع نسبته 1.4%.