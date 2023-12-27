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الأربعاء، 27-12-2023 06:56 م

انطلاق فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاربعاء، فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي في مقر مجمع اللغة العربية الأردني.

وألقى رئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت كلمة خلال افتتاح المؤتمر، الذي نظمه المجمع ويستمر يومين، قال فيها "إنه من ميزات الحضارة العربية الإسلامية أنها استوعبت كل الحضارات الأخرى فاخذت ما يتفق مع العقيدة وعزل ما يختلف معها، ولكن الحضارة العربية لم تقف موقفا عدائيا تجاه الحضارات والثقافات الأخرى حتى ما يسمى بالفرق سواء كانت دينية وغير ذلك"، مشيرا إلى رحلة المخطوط العربي في المعمورة ودوره في نقل المعرفة إلى العالم.

وبين أن العالم العربي لا يستطيع ان يتجنب الوافد الجديد من ذكاء اصطناعي وتقنيات سيبرانية جديدة، مؤكدا الحاجة الماسة للإفادة من قدرة اللغة العربية على الاشتقاق والدمج في بناء المصطلحات الجديدة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي وما يشهده العالم من تطور رقمي.

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