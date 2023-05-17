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الأربعاء، 17-05-2023 02:21 م

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

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الوكيل الإخباري - سردت السيدة أم محمد قصتها بعد أن وقعت ضحية احتيال دفعت خلالها لشخص مبالغ مالية على إثر حادث دهس مُفتعل في عمّان.

وقالت السيدة أم محمد عبر إذاعة الأمن العام، إنها وأثناء توجهها إلى مكان عملها صباح أحد الأيام في شارع بجبل عمان شعرت أن جسم معين قد اصطدام بمركبتها، لتتفاجأ بعد وقوفها أنها دهست شخصاً، والذي تعرض حسب ادعائه إلى ضربة بمنطقة مرفق اليد، وأن وضعه الصحي يحتاج إلى أن ينقل إلى المستشفى.

وبيّنت أن هذا الشخص قال لها إنه متعاطف معها لكونها سيدة، وسوف يذهب للمستشفى لوحدة حتى لا يعرضها إلى تبعات حوادث الدهس القضائية، لتقوم بدفع مبلغ مالي له على الفور حتى تمكنه من الذهاب للمستشفى وتزويده برقم هاتفها حتى تتواصل معه وتطمئن عليه في حال كان هناك حاجة لمبالغ مالية إضافية بعد مراجعة المستشفى.

وقالت أم محمد إنها فامت وفي نفس اليوم بدفع باقي تكاليف العلاج التي طلبها الشخص عندما التقاها مرة اخرى بعد أن وضع يده بالجبس.

وبينت أنه وبعد مرور عدة أيام عاود للاتصال بها طالباً مبالغ مالية إضافية لتغطية متطلبات عائلته اليومية في ظل عدم قدرته على العمل وتهديدها بالشكوى لدى الجهات الأمنية في حال لم تقم بتسديد المبالغ المطلوبة، لتقوم بعد ذلك بالشكوى لدى المركز الأمني المختص والذي قام بدورة بإجراء اللازم بنصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه وتحويله الى القضاء.

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