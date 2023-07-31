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الإثنين، 31-07-2023 04:14 م

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

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الوكيل الاخباري - عرضت نساء عضوات في مجالس الإدارة المحلية من مختلف مناطق المملكة، أبرز نتائج وقصص النجاح والمبادرات الريادية التي تمكّنّ من إنجازها خلال فترة مشاركتهنّ في "برنامج التوجيه" ضمن مشروع "دعم النساء والشباب في الإدارة المحلية".

وأكدّت النساء القياديات المشاركات، أهمية البرنامج في بناء قدراتهنّ والتشبيك لتبادل الخبرات والمعرفة وتمكّينهنّ من المساهمة الفاعلة في العملية التنموية وصنع القرار التنموي في مجتمعاتهنّ المحلية، وزيادة فرص تمثيلهنّ في المواقع السياسية.

جاء ذلك، خلال الحفل الختامي لبرنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة لدورة 2022، الذي تم تنفيذه من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، والهادف إلى تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية ودعم وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار.

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