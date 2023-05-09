الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يناقش ملف الأسلحة الكيميائية السورية

وفاة حدث إثر حادث تصادم في البلقاء

الخارجية الصينية ترد على كندا بطرد دبلوماسي كندي من القنصلية في شنغهاي

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص عقب اقتحام نابلس

الاحتلال يعتقل 3 شبان من رام الله

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أسعار الذهب عالمياً اليوم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية والتعيين - اسماء

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

الثلاثاء، 09-05-2023 09:13 ص

وفاة حدث إثر حادث تصادم في البلقاء

102022267159527074106


الوكيل الإخباري  - توفي حدث 17 عاما، أمس الاثنين، إثر حادث تصادم مع مركبة اخرى، في محافظة البلقاء.

اضافة اعلان

 

وقالت إدارة السير، خلال التقرير المروري اليوم الثلاثاء، على إذاعة الأمن العام، إن الحادث جاء بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ما أدى الى اصطدام المركبة باخرى.


وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني قامت بنقل الوفاة الى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وبينت الإدارة أنه تم ضبط حدث آخر يقود دراجة نارية في شارع وصفي التل في عمان، ويسير بعكس اتجاه السير .


وأهابت الإدارة بالمواطنين تجنب وضع الإضافات على المركبة (كالتظليل) التي تعمل على حجب رؤية السائق أثناء القيادة، والابتعاد عن التلاعب بلوحة أرقام المركبة، وعدم قيادة المركبات بدون رخص تخولهم لذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1048

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

ديوان الخدمة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية والتعيين - اسماء

M63A0713

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

زلزال 4

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.4 في حماه

ى

نجاح عملية نوعية لخمسيني في المدينة الطبية

52023122219541883418

أمسية ثقافية منوعة في منتدى الرصيفة الثقافي

أخبار متعلقة
5852

إرشادات من الدفاع المدني للأردنيين خلال الأجواء الخماسينية

0L5A1065

وفاة 3 أطفال بحوادث منفصلة خلال عطلة العيد

9316c45b-الصورة-ارشيفية-وتستخدم-للأغراض-التعبيرية

القبض على سيدة ظهرت مع اخرى بمقطع فيديو وهما تقومان بالسرقة في عمان

523

إنقاذ 17 شخصاً داهمتهم مياه الأمطار في الجنوب

0L5A1067

إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

غبار-في-الاردن

الدفاع المدني يحذر: أغلقوا النوافذ ولا تتعرضوا للغبار