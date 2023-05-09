وفاة حدث إثر حادث تصادم في البلقاء

الوكيل الإخباري - توفي حدث 17 عاما، أمس الاثنين، إثر حادث تصادم مع مركبة اخرى، في محافظة البلقاء.

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وقالت إدارة السير، خلال التقرير المروري اليوم الثلاثاء، على إذاعة الأمن العام، إن الحادث جاء بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ما أدى الى اصطدام المركبة باخرى.



وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني قامت بنقل الوفاة الى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وبينت الإدارة أنه تم ضبط حدث آخر يقود دراجة نارية في شارع وصفي التل في عمان، ويسير بعكس اتجاه السير .



وأهابت الإدارة بالمواطنين تجنب وضع الإضافات على المركبة (كالتظليل) التي تعمل على حجب رؤية السائق أثناء القيادة، والابتعاد عن التلاعب بلوحة أرقام المركبة، وعدم قيادة المركبات بدون رخص تخولهم لذلك.