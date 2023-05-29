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الإثنين، 29-05-2023 07:33 ص

شاهد تساقط كثيف لحبات البرد في وسط وشمال المملكة

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الوكيل الإخباري - تشهد محافظات المملكة الوسطى والشمالية في هذه الاثناء تساقطاً كثيفاً للامطار  مصحوبة بزخات قوية من البرد .
وبدأت منذ ساعات الصباح الباكر تساقط الامطار يغسل الاجواء المغبرة في وقت وثق فيه عدد من المواطنين التساقط الكثيف للامطار.

ويستمر تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي على المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

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