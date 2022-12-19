شاهد : صور جديدة لموقع اشتباكات مداهمة معان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع مداهمة الخلية الإرهابية بمنطقة الحسينية في معان .



بدورها نعت مديرية الأمن العام استشهاد كل من: النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم /2 معتز موسى النجادا، والعريف ابراهيم عاطف الشقارين، الذي ارتقوا شهداء في سبيل الوطن برصاص الغدر والإرهاب، واصابة 5 من مرتباتها أُسعفوا وهم قيد العلاج .



وأكّدت المديرية في بيان لها أن قوة أمنية خاصة قامت صباح اليوم بتنفيذ مداهمة لخلية ارهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الاشقاء من حملة الفكر التكفيري .



وأضافت المديرية أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام احدهم وفور بدء المداهمة باطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح اوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما اسفر عن استشهاد 3 من ضباط وافراد القوة واصابة 5 آخرين ومقتل الإرهابي مُطلق النار.



وأكّدت المديرية أنّ المداهمة أفضت لإلقاء القبض على 9 اشخاص اخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 اشقاء للإرهابي المقتول الذي اطلق النار باتجاه القوة آخرين من أبناء احدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم.

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