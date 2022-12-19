الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

البحرين تتضامن مع الأردن

شاهد بالفيديو : موقع الاشتباكات العنيفة اثناء المداهمة الأمنية بمعان

روسيا تعلق على قرار الأردن حول التحليق عبر أجوائه

الأردنيون يشيعون الشهيد إبراهيم الشقارين

بيان صادر عن عشيرة العريف إبراهيم الشقارين - وثيقة

فاعليات في المحافظات تستنكر استهداف رجال الأمن العام

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات

تشييع جثمان الشهيد معتز النجادا - صور

ولي العهد يشارك بتشييع جثمان الشهيد النقيب غيث الرحاحلة

معلومات تكشف لأول مرة عن الإرهابي المقتول في الحسينية

الإثنين، 19-12-2022 05:31 م

شاهد بالفيديو : موقع الاشتباكات العنيفة اثناء المداهمة الأمنية بمعان

gggggg


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت قناة المملكة مشاهد من موقع مداهمة الخلية الإرهابية بمنطقة الحسينية في معان . 

بدورها نعت مديرية الأمن العام استشهاد كل من: النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم /2 معتز موسى النجادا، والعريف ابراهيم عاطف الشقارين، الذي ارتقوا شهداء في سبيل الوطن برصاص الغدر والإرهاب، واصابة 5 من مرتباتها أُسعفوا وهم قيد العلاج .

وأكّدت المديرية في بيان لها أن قوة أمنية خاصة قامت صباح اليوم بتنفيذ مداهمة لخلية ارهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الاشقاء من حملة الفكر التكفيري .

وأضافت المديرية أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام احدهم وفور بدء المداهمة باطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح اوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما اسفر عن استشهاد 3 من ضباط وافراد القوة واصابة 5 آخرين ومقتل الإرهابي مُطلق النار.

وأكّدت المديرية أنّ المداهمة أفضت لإلقاء القبض على 9 اشخاص اخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 اشقاء للإرهابي المقتول الذي اطلق النار باتجاه القوة آخرين من أبناء احدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

روسيا تعلق على قرار الأردن حول التحليق عبر أجوائه

1413532

الأردنيون يشيعون الشهيد إبراهيم الشقارين

ddd

بيان صادر عن عشيرة العريف إبراهيم الشقارين - وثيقة

0L5A1485 - Copy

فاعليات في المحافظات تستنكر استهداف رجال الأمن العام

wtvkj5g2

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات

M63A0610 - Copy

مجلس الأوقاف ينعى شهداء الواجب

أخبار متعلقة
منخفض2

الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 24 ساعة الماضية

1202217151537163746367

الأمن يُحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب

22022512248365624965

السير: مدى الرؤية الأفقية في مناطق بعمان من 10 -15 متراً

2mX9lOnYZRTpZ33tapDW1ILWWWGJtRFNTV4xHMLZ

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة دون عوائق

1120222391025669690812

بالتزامن مع تساقط الأمطار.. التعامل مع 1323 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

1669381161313

وزير الأوقاف يفتتح مسجد المرحوم جمال الدريدي في سحاب