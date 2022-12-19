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الإثنين، 19-12-2022 06:02 م

شاهد بالفيديو : لقطة مؤثرة لولي العهد مع أحد أقارب الشهيد الرحاحلة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لقطة مؤثرة لولي العهد مع أحد أقارب الشهيد الرحاحلة .

وشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بتشييع جثمان الشهيد النقيب غيث الرحاحلة.

وشيعت جموع غفيرة من الأردنيين بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد النقيب غيث الرحاحلة، الذي استشهد خلال مداهمة أمنية لخلية ارهابية في منطقة الحسينية بمحافظة معان صباح اليوم.

وأقيمت مراسم عسكرية خلال تشييع جثمان الشهيد.

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