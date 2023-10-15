الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

غزة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم

الأمن السيبراني يُحذر من النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية - فيديو

"مكافحة الفساد" تدرب حوالي 44 ألف معلم على معايير النزاهة الوطنية

زلزال غرب إيران يصل الكويت

استجابة لتوجيهات الملك .. مجلس الوزراء يتخذ قراراً عاجلاً

جيش الإحتلال يُحدد موعد البدء بعمليات عسكرية كبيرة في غزة

الخصاونة: هذا الامر خطٌّ أحمر

الأمم المتحدة: نرصد نزوحاً جماعياً باتجاه جنوب غزة

الخصاونة يكشف عن قرار حكومي بشأن الأحداث الراهنة

مصر: معبر رفح مفتوح ولم نتلق التصاريح لإدخال المساعدات لقطاع غزة

عاجل

جيش الإحتلال يُحدد موعد البدء بعمليات عسكرية كبيرة في غزة

الأحد، 15-10-2023 02:53 م

شاهد : عاصفة رملية تندفع نحو الأردن - فيديو

1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة الأزرق - شرق المملكة -  عاصفة ترابية في الاثناء .

ووفق ما اظهره مقطع فيديو وصل موقع الوكيل الاخباري غطّت كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال أجواء المنطقة . 

وانخفض مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل. 

وحذرت ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في أجزاء من المناطق الشرقية اليوم . 

اضافة اعلان

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5455

الأمن السيبراني يُحذر من النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية - فيديو

99

"مكافحة الفساد" تدرب حوالي 44 ألف معلم على معايير النزاهة الوطنية

WhatsApp Image 2023-10-15 at 14.48.15

مهيدات ومحافظ المفرق يبحثان آليات العمل المشترك لضمان جودة وسلامة الغذاء

1697372795191

مشروع لإنتاج تقنية "الشرنقة" الزراعية في الكرك

مبنى رئاسة الوزراء

استجابة لتوجيهات الملك .. مجلس الوزراء يتخذ قراراً عاجلاً

الخصاونة

الخصاونة: هذا الامر خطٌّ أحمر

أخبار متعلقة
5545

ضبط سائق يقود مركبته بسرعة 211 كم على طريق العمري