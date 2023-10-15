شاهد : عاصفة رملية تندفع نحو الأردن - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة الأزرق - شرق المملكة - عاصفة ترابية في الاثناء .



ووفق ما اظهره مقطع فيديو وصل موقع الوكيل الاخباري غطّت كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال أجواء المنطقة .



وانخفض مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل.



وحذرت ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في أجزاء من المناطق الشرقية اليوم .

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