شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم السبت، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.



وقال محافظ إربد رضوان العتوم، الذي رعى الاحتفال، إن "ذكرى معركة الكرامة التي دافع فيها الجنود البواسل عن أرض الوطن، هي ذكرى تبث الأمل في النفوس بمعزوفة وطنية تزهو بالانتصار والرمزية الكبيرة لدى الجميع" .



وأكد أن ذكرى هذه المعركة الخالدة في وجدان الشعب الأردني والأمة العربية، إذ سجل التاريخ قوة الجيش العربي، عندما غلب الجيش الإسرائيلي وحقق النصر، مشيرا إلى الاحتفال بهذه الذكرى جزء من تاريخ الأردن العسكري وتأكيد على حماية الوطن ورفعته والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حماية مكتسبات الوطن.

اضافة اعلان