السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة

السعايدة يؤكد أهمية مشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتمرين درع الأردن 2023

وفاة واصابة خطيرة بحادث سير في عمان

سفارة بنغلاديش تقيم مسابقة فنية احتفالا بميلاد مؤسس الدولة

مندوبا عن الملك رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المراغية "الحجايا "

التمور الأردنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية

الحنيفات يبحث التعاون الزراعي بين الأردن ورومانيا

رصد 65 ألف دينار لصيانة مركز صحي عين الباشا الشامل

افتتاح تقاطع الإرسال كاملا يوم الاثنين

النسخة 12 من مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

السبت، 18-03-2023 08:02 م

شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة

320231812266386067104


الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم السبت، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، الذي رعى الاحتفال، إن "ذكرى معركة الكرامة التي دافع فيها الجنود البواسل عن أرض الوطن، هي ذكرى تبث الأمل في النفوس بمعزوفة وطنية تزهو بالانتصار والرمزية الكبيرة لدى الجميع" .

وأكد أن ذكرى هذه المعركة الخالدة في وجدان الشعب الأردني والأمة العربية، إذ سجل التاريخ قوة الجيش العربي، عندما غلب الجيش الإسرائيلي وحقق النصر، مشيرا إلى الاحتفال بهذه الذكرى جزء من تاريخ الأردن العسكري وتأكيد على حماية الوطن ورفعته والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حماية مكتسبات الوطن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2d429cc95c7a912a0e3ddcfa842f21f4

السعايدة يؤكد أهمية مشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتمرين درع الأردن 2023

الدفاع المدني 4

وفاة واصابة خطيرة بحادث سير في عمان

wwwww

سفارة بنغلاديش تقيم مسابقة فنية احتفالا بميلاد مؤسس الدولة

3

مندوبا عن الملك رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المراغية "الحجايا "

w

التمور الأردنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية

www

الحنيفات يبحث التعاون الزراعي بين الأردن ورومانيا

أخبار متعلقة
rr

إربد: جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

461851_1_1658359391

هام لمرتادي طريق إربد - جرش - عمان

1677156056848

وزيرة الثقافة: جامعة اليرموك علامة فارقة في تاريخ إربد

4b9dea0e-815f-4535-bc35-7bddde57c7ff

ما مصير المواشي التي عقرتها الكلاب في إربد؟

571

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

444a231c-8a5e-428c-875d-6e67ca7d5e66

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الثقافة