شباب العاصمة تختتم معسكري سواعد الإنقاذ وتصميم الألعاب الإلكترونية للإناث

الوكيل الإخباري - اختتمت مديرية شباب محافظة العاصمة اليوم الخميس في مركز شابات العاصمة، فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وسط عمان، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، بحضور 33 مشاركة ضمن الفئة العمرية من 18 الى 24 عاما.

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ويهدف المعسكر إلى تمكين المشاركات في مجال الإسعاف والإنقاذ وإدارة الأزمات، من خلال دورات مكثفة في مجال الإسعافات وأولوياته وكيفية التعامل عند توقف التنفس للصغار والكبار والإنعاش القلبي والرئوي للبالغين والكسور وضربات الشمس واستخدام الأمثل لطفايات الحريق.



وقال مدير شباب محافظة العاصمة أنس القضاة، إن البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لرفد المشاركات بالمهارات والخبرات اللازمة خلال المعسكر الذي يأتي بالتعاون مع الدفاع المدني من خلال أشراف مدربين مؤهلين على مختلف الأعمال التي يقوم بها رجل الدفاع المدني.



وأضاف، أن الهدف من المعسكر التعرف على واجب رجل الدفاع المدني الإنساني وتأهيل الشباب ليكونوا الرديف لرجال الدفاع المدني لتقديم الخدمة والاستفادة من مختلف مواضيع في حياتهم اليومية.



كما اختتمت مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الخميس، فعاليات معسكر تصميم الألعاب الإلكترونية للإناث في بيت شباب عمان وبالشراكة مع صندوق الملك عبدالله للتنمية/ مختبر الألعاب الالكترونية، والذي ينفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، بحضور 40 مشاركة ضمن الفئة العمرية من 15 الى 17 عاما.



وهدف المعسكر إلى إعداد جيل من الشباب القادرين على تصميم ألعاب الفيديو، وتحويل أفكار المشاركات في المعسكر إلى مشاريع حقيقية وإكسابهن المعرفة والمهارة في صناعة الألعاب الإلكترونية والاطلاع على الطرق المثلى لاستخدام التكنولوجيا من المختصين العاملين والمهتمين في صناعة الألعاب الإلكترونية.



واشتملت فعاليات المعسكر والذي استمر خمسة أيام على زيارات يومية لمختبر الألعاب الإلكترونية أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لصناعة الألعاب الإلكترونية ومحاضرات حول الأمن السيبراني وورشة توعوية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأعمال تطوعية داخل ساحات بيت شباب عمان.