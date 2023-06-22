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الخميس، 22-06-2023 01:13 م

شباب العقبة تنظم احتفالية كرنفال أصحاب الهمم

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب العقبة، احتفالية خاصة، لتكريم عدد من ذوي الإعاقة في المحافظة تحت عنوان (كرنفال أصحاب الهمم) بهدف عرض قصص نجاحهم وإبداعاتهم الفنية والإنتاجية.

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وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج، خلال رعايته الاحتفالية، أهمية دعم هذه الفئة من أبناء المجتمع المحلي وتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجونها لممارسة حياتهم الطبيعية، مشيرا إلى استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم لهم من خلال الدوائر الخدمية المتواجدة في العقبة.


وقال إن المحافظة ستعمل مع الجهات الداعمة على تذليل جميع الصعوبات وتقديم التسهيلات ليكونوا مشاركين فاعلين في المجتمع، مشيداً بتلك الشريحة وما تقدمه من عطاء.


ودعا أصحاب العلاقة الى تحديد قائمة بالمواقع التي تعيق حركة ذوي الاحتياجات الخاصة ليصار الى تأهيلها من قبل الجهات المعنية.


من جانبه، أشار رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو الى أن أصحاب الهمم هم جزء من المكون الاجتماعي الأردني ويجب على الجميع دعمهم، لاسيما وان الرسائل الملكية ركزت دوما على أهمية دعم هذه الفئة من المجتمع.


ولفت الى وجود تشبيك وتشارك مستمر بين الدوائر الحكومية والأهلية لدعمهم، مبينا أنه سيكون هناك بنود ستستحدث في موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل 2024 لمشروعات تخدم ذوي الهمم، إضافة إلى العديد من البرامج الموجهة لهم.

 




 

 


 

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