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الأحد، 28-05-2023 04:35 م

اختتام معرض تجارة القوارب في واحة أيلة

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الوكيل الإخباري - اختتم في واحة أيلة، معرض تجارة القوارب الذي نظم لأول مرة في العقبة؛ بهدف تعزيز مكانتها كوجهة سياحية، بمشاركة عدد من الشركات والمهتمين في قطاع القوارب بمختلف أشكالها.

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وجرى على هامش المعرض توقيع اتفاقيات بيع وشراء في الوقت الذي زار المعرض على مدار 3 أيام أكثر من 500 مهتم في تجار القوارب والمتخصصين الهواة.


وقال مدير المارينا في شركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل المعاني في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن السوق ستكون ثابتة في واحة أيلة؛ لتوفير سوق واعدة للقوارب في الأردن، نظراً لاتساع قاعدة المهتمين، سواء في البيع أو الشراء، وخاصة من القاطنين في أيلة، ورواد مرسى أيلة لليخوت، ومحبي القوارب عموماً، إضافة إلى كل ما يتعلق بصناعتها وتجهيزها بجميع أنواعها.


وأكد المعاني أهمية المعرض الذي يتناسق مع حزمة الفعاليات والخدمات والبرامج التي تنظمها أيلة في قطاع اليخوت والقوارب، لخدمة النشاط التجاري والسياحي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في ظل الإمكانيات رفيعة المستوى المقدمة من مرسى أيلة الذي يوفر 231 مصفاً (في مرحلته الأولى) لقوارب يصل طولها إلى 40 متراً، بأفضل الخدمات الدولية المتميزة والتجهيزات وأعمال الصيانة الخاصة بها.


 




 

 


 

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