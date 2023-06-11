تطوير العقبة: نعمل على إنشاء أول مسار ألياف ضوئية بحري يربط قارتي آسيا وأوروبا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، الأحد، إن الشركة أعدت دراسة لتقييم مخاطر الموانئ ومنطقة الصناعات جنوب العقبة، وتعمل على إنشاء مركز العقبة الرقمي الذي يهدف إلى تطوير النظام البيئي في المدينة، عبر توفير بنية تحتية رقمية ذات مستوى عالمي.

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ولفت إلى أن مركز العقبة الرقمي يعد أول مسار ألياف ضوئية بحري بديل يربط قارتي آسيا وأوروبا، مبيناً أن الشركة بصدد إطلاق ممر العقبة لتكنولوجيا الأغذية الزراعية، والذي يقع على أرض مساحتها 7 آلاف دونم غرب مطار الملك الحسين الدولي.



ويستهدف ممر العقبة إعادة تعريف إمكانات صناعة التكنولوجيا الزراعية المستدامة في الأردن من خلال جذب الاستثمارات في المرافق الزراعية وتربية الأحياء المائية والبحث والتطوير ومعالجة الأغذية التي تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي الأردني وإيجاد وظائف خضراء في المدينة.



وبين الصفدي أن الشركة أعدت رؤية لإطلاق مركز العقبة الإعلامي الذي يشتمل على إنشاء مرافق للإنتاج المرئي والمسموع، ومعهد للتدريب المهني، ومبانٍ سكنية، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي.





