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الأربعاء، 29-12-2021 10:49 ص

زراعة عجلون تحذر من خطورة تشكل الصقيع

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الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة عجلون، المواطنين الى اتباع الاجراءات اللازمة لتجنب خطورة تشكل الصقيع على المحاصيل الزراعية والاشجار خلال الأيام المقبلة نتيجة تدني درجات الحرارة خاصة فترات الصباح الباكر. 

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وطالب مدير الزراعة حسين الخالدي المزارعين إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية والتواجد في الحقول لري التربة بكميات قليلة من المياه واضافة اسمدة النيتروجين لتجنب آثار الصقيع على النباتات في المناطق التي تكثر بها زراعة الخضروات الشتوية. 


وأشار الخالدي إلى أنه لم تسجل أي ملاحظات تتعلق بتلف المحاصيل نتيجة الصقيع وأن قسم الارشاد في المديرية يقوم بعمل جولات مستمرة على المزارعين لتقديم النصائح والإرشادات والرد على أي استفسارات خلال المنخفض الجوي.


ودعا أصحاب مزارع الدواجن لضرورة توفير كميات غاز مناسبة للتدفئة خاصة خلال فترات الليل حتى لا تتعرض الدواجن للبرد والهلاك، مع استخدام الانارة المناسبة لمساعدتها في الوصول الى مصادر الطعام والاعلاف.(المملكة)

 




 

 


 

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