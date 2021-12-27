6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

الوكيل الاخباري - أدلى 6991 مهندسا ومهندسة حتى الساعة الرابعة عصرا، بأصواتهم على التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين.

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وفي التفاصيل، فقد بلغ مجموع أعداد المهندسين المصوتين في المركز الرئيس للنقابة في عمان 3633 مهندسا ومهندسة، تلاها فرع النقابة في إربد بمجموع أصوات بلغ 742، فيما بلغ عدد المصوتين في فرع الزرقاء 501 مهندس ومهندسة.



وبلغ مجموع عدد الأصوات في فرع النقابة بمحافظة العقبة حتى الرابعة عصرا، 449 صوتا، فيما بلغ مجموع الأصوات في فرع الطفيلة 134 صوتا، وفي فرع المفرق 88 صوتا، تلاه فرع الكرك بمجموع أصوات بلغ 457 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات في فرع البلقاء 404 صوتا، وفي فرع مأدبا 233 صوتا، وفي فرع معان 141 صوتا، إضافة إلى 135 صوتا في فرع جرش، و 74 صوتا في فرع عجلون.



وتجري عملية التصويت على تعديلات القانون من خلال صناديق قسمت على النحو التالي: صندوقان لشعبة الهندسة المدنية حيث بلغ عدد المصوتين في الشعبة في المركز عمان والفروع 2926 مهندسا ومهندسة، وصندوقا واحدا لشعبة الهندسة المعمارية بمجموع أصوات بلغ 845 صوتا، وصندوقا واحدا للهندسة الميكانيكية بمجموع أصوات بلغ 1231 صوتا، وصندوقان للهندسة الكهربائية بمجموع أصوات بلغ 1470، إضافة إلى صندوق واحد لشعبة الهندسة الكيميائية بمجموع أصوات بلغ 360 صوتا، وصندوق واحد لشعبة هندسة المناجم والتعدين بمجموع أصوات بلغ 159 صوتا.



وكانت نقابة المهندسين الأردنيين، أعلنت التاسعة من صباح اليوم الاثنين 27/12/2021، عن فتح صناديق الاقتراع على التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساء اليوم، في المركز في عمان وكافة فروع النقابة في المحافظات.