شبكة مدارس الكرك تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - احتفلت شبكة مدارس الكرك التابعة لمديرية تربية قصبة الكرك اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال المملكة، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.



وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال رعايته الحفل الذي أقيم في مدرسة الكرك الثانوية للبنين بحضور محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، والنائب سالم الضمور، ومدراء التربية في مختلف ألوية المحافظة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي "إن معاني الاستقلال تتعمق فينا ونحن نتنسم هواء الجنوب الحر الأبي، تخترق هباته صدورنا، وتستقر بين أضلاعنا، وتحملنا روائح الشيح والقيسوم إلى عمق تاريخنا المجيد".

اضافة اعلان