اللجنة الزراعية في الكرك تشيد بدور البحوث الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية

الوكيل الإخباري - أشاد عضو اللجنة الزراعية في مجلس اللامركزية في محافظة الكرك المهندس عزات الطراونة بدور المركز الوطني للبحوث الزراعية الريادي في مواجهة التغيرات المناخية من خلال إنتاج سلالات جديدة من الشعير متحملة للظروف المناخية وقلة معدلات الأمطار.

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وقال الطراونة خلال اليوم الحقلي، الذي نفذته محطة الغوير الزراعية ضمن أنشطة "مشروع استخدام التنوع الوراثي لمحاصيل الشعير والقمح لتربية المخاليط"، أن التغيرات المناخية كان لها أثر واضح على القطاع الزراعي والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تدني معدلات هطول الأمطار، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً أن نبحث عن حلول لهذه التحديات التي تؤثر سلباً على القطاع وإنتاجيته الزراعية كمّاً ونوعاً.



وبيّنت المهندسة دعاء المجالي، رئيس قسم محطة الغوير للبحوث الزراعية، أهمية هذا اليوم الحقلي في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي من خلال مواجهة التحديات الزراعية، وأن هذا الأمر لا يأتي إلا بدعم من الجهات ذات العلاقة والشركاء المحليين والدوليين، لافتةً إلى أن الباحثين في المركز الوطني للبحوث الزراعية يتطلعون إلى أن يعملوا بشراكة فاعلة مع اللجنة الزراعية في مجلس اللامركزية للنهوض بالقطاع الزراعي.



هذا وقد استهدف اليوم الحقلي عدداً من مزارعي الشعير في محافظة الكرك، وأضافت المجالي أن المشاركين اطلعوا على سلالات الشعير المزروعة في حقول المحطة وقاموا بتقييم الأصناف المزروعة للخروج بأصناف جيدة تلائم الظروف المناخية السائدة في محافظة الكرك.

