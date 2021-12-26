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الأحد، 26-12-2021 03:50 م

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

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الوكيل الإخباري - قالت شركة المال للتمويل انها تابعت ما تم تداوله مؤخراً من معلومات مغلوطة تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي حول نشاطات الشركة.

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وقالت الشركة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة عنه ان شركة المال للتمويل تم تأسيسها مطلع شهر تشرين ثاني من العام الماضي وبشكل رسمي لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات بعد ان تابعت ادارة الشركة ان الاردن أول دولة عربية تطلق استراتيجية الاشتمال المالي والاخذ بمفهوم الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف كافة القطاعات وجميع شرائح المجتمع . 
وأكدت " المال للتمويل" انها شركة تعمل حسب التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لتسهل عملية الحصول على التمويل، والسداد في وقت لاحق بسهولة ومرونة حيث يتم الموافقة على التمويل في نفس الزيارة بعد اجراء الدراسة الائتمانية الكاملة لكل عميل .


واوضحت الشركة في بيانها انها تقوم بتوظيف تكنولوجيا المال (FinTech) لتزويد عملائها بحلول مالية بأقل وقت وجهد من خلال تنويع ادوات المنح من المحافظ وقنوات الدفع الالكترونية بما يضمن تعزيز وصول كافة افراد المجتمع للحلول المالية التي تلبي احتياجتهم .

 

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