شكاوى من استمرار ارتفاع أسعار حليب الرضع في السوق

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكى مواطنون من ارتفاع أسعار حليب الرضع في السوق الأردنية بزيادة قدرها 60 قرشاً على بعض الأصناف.



وقالوا إن هذا الرفع جاء بشكل كامل، موضحين أن عبوة الحليب التي كانت تباع بـ 3.5 دينار أصبح سعرها 4.00 دينار.



وأضافوا أن الصيدليات تبرر السعر الجديد بالارتفاع من قبل التجار المستوردين، موضحين أن ذلك يثقل من كاهلهم.



مصدر مُطلع قال لـ " الوكيل الإخباري" أن حليب الرضع المستورد لا تتدخل الجهات الرسمية في الأردن بسعره.



وأضاف أن السعر يحدد وفقاً لبلد المنشأ وله ارتباط يتعلق بالدولار وأجور الشحن، منوهاً إلى أن لجان تسعير تجتمع بشكل مستمر وتقييم السعر المباع للمواطن.

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وكانت قد أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، ان ارتفاع أسعار بعض أصناف حليب الرضع من 2.5 إلى 8%.