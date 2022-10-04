الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

مبادرة مدرستي تنظم مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2022

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

السفير العدوان يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

61 % من الأردنيين يؤيدون بقاء تغيير التوقيت الصيفي والشتوي

الثلاثاء، 04-10-2022 01:15 م

شكاوى من استمرار ارتفاع أسعار حليب الرضع في السوق

image-43


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكى مواطنون من ارتفاع أسعار حليب الرضع في السوق الأردنية بزيادة قدرها 60 قرشاً على بعض الأصناف. 
 
وقالوا إن هذا الرفع جاء بشكل كامل، موضحين أن عبوة الحليب التي كانت تباع بـ 3.5 دينار أصبح سعرها 4.00 دينار. 
 
وأضافوا أن الصيدليات تبرر السعر الجديد بالارتفاع من قبل التجار المستوردين، موضحين أن ذلك يثقل من كاهلهم. 
 
مصدر مُطلع قال لـ " الوكيل الإخباري" أن حليب الرضع المستورد لا تتدخل الجهات الرسمية في الأردن بسعره.
 
وأضاف أن السعر يحدد وفقاً لبلد المنشأ وله ارتباط يتعلق بالدولار وأجور الشحن، منوهاً إلى أن لجان تسعير تجتمع بشكل مستمر وتقييم السعر المباع للمواطن.

اضافة اعلان


وكانت قد أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، ان ارتفاع أسعار بعض أصناف حليب الرضع من 2.5 إلى 8%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

Freight trucks - (Archives)

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

قاعة-بالورود-اوليفييه-دولز-1

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

مسرح-الجريمة

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

Tourism-in-Turkey-the-most-important-places-and-most-beautiful-tourist-attractions

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

-902771340

تفعيل خدمة توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار متعلقة
main_image633a851de2368

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

36189966_101

الغذاء والدواء تحتفل باليوم الصيدلي العالمي

626x417-21589479648274

الغذاء والدواء توضح حول إجراء الدراسات الدوائية على الأردنيين

ااااالبللل

أبو علي: لا نتبنى أي زيادة على الضرائب

computers-814257_1280-1

زها الثقافي ينظم حملة لتجميع وتدوير النفايات الكهربائية والالكترونية

5ff6f74446033

السفير الكازاخستاني: للأردن دور متميز في أمن واستقرار المنطقة