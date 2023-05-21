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الأحد، 21-05-2023 10:41 ص

شكاوى من انقطاع دواء "جامسيت" في المراكز الصحية والمستشفيات

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الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون من عدم توفر دواء (جامسيت) والمستخدم من قبل المرضى المصابين بالبروستاتا في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية منذ نحو شهرين.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنه عند مراجعتهم المراكز الصحية والمستشفيات يتفاجأون بعدم وجود الدواء، والطلب منهم شرائه من الصيدليات.


وأضافوا أن العبوة الواحدة التي تحتوي 30 حبة تكفي حاجة المريض لمدة شهر واحد ولا يستطيعون شرائه على نفقتهم الخاصة خاصة أنهم مؤمنين صحيا.


بدوره أكد مدير المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتور ماهر الزيود أنه سيتم تزويد المراكز الصحية والمستشفيات بالدواء خلال الأسبوع الحالي.


وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إن تأخر توريد الدواء من قبل المتعهد وراء فقدانه خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه بإمكان المرضى مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات والحصول عليه وفقا للوصفات الطبية التي لديهم.

وأكد أنه مع توفر هذا الدواء فإن كافة الأدوية أصبحت متوفرة وبكميات كبيرة تغطي حاجة المستشفيات والمراكز الصحية ولا يوجد أي انقطاعات في أي نوع آخر.

 




 

 


 

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