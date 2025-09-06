أمانة عمّان: تعبيد 20 شارعا رئيسا بمساحة 500 ألف متر مربع

وأضاف الدعجة، أن اللجان الفنية المتخصصة في الأمانة رصدت قرابة 38 شارعًا رئيسًا متضررًا، استنادًا إلى الكشف الميداني وملاحظات المواطنين، وتم اختيار 20 شارعًا منها لتعبيدها وصيانتها.
وأشار إلى أن أمانة عمّان تطرح في كل عام عطاءً لتعبيد الطرق الرئيسة، موضحًا أنه سيتم خلال أسبوع إحالة عطاء خاص بتعبيد الطرق الفرعية في العاصمة.
وبيّن الدعجة، أن الأمانة باشرت قبل 10 أيام بتنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسة، ضمن خطة إعادة التأهيل، من خلال عطاء مخصص لتلك الشوارع.
وتشمل أعمال التعبيد: شارع الملكة رانيا، شارع وصفي التل، شارع المدينة المنورة، شارع الملك عبدالله الثاني، شارع الحرية/المقابلين، شارع القدس/رأس العين، وشارع النوري الحديد/القويسمة، إضافة إلى شارع الملك عبدالله الأول/ماركا، شارع زهران/زهران، شارع الفروسية/النصر، شارعي الملكة عالية والملكة نور/العبدلي، شارع صلاح الدين/المدينة، شارع أبو نصير، شارع شفا بدران الرئيسي/شفا بدران، وشارع أسامة بن زيد/طلوع طوارئ البشير/اليرموك، إلى جانب شوارع أخرى ستُدرج ضمن العطاء.
