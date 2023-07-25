الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

سقوط حر لعملات عربية في وقت قياسي .. تعرف عليها

توضيح من التربية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي

شاهد : موقف بطولي لشرطي اردني يحول دون وقوع كارثة - فيديو

الأمن يكشف هوية مطلق النار على فتاة بإربد ويلقي القبض عليه

الغذاء والدواء تنشر قائمة الأدوية التي خفضت أسعارها على موقعها الإلكتروني

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

الثلاثاء، 25-07-2023 03:26 م

شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

64bfbee908f53


الوكيل الإخباري- بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية خلال شهر تموز الحالي نحو 2465 أسرة، بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم، وستستلم الأسر الجديدة مخصصاتها المالية الجديدة نهاية الشهر الحالي.اضافة اعلان


وقالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، الثلاثاء، إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد يبلغ 120 ألف أسرة.

وأشارت إلى أن الصندوق يجري شهرياً مسحاً إلكترونياً على الأسر المستفيدة من البرنامج، لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقراً، ويتم استبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج وإدخال أسر جديدة بدلا منها.

وأكدت شنيكات أن باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للأسر التي لم تتقدم بطلب سابق للبرنامج ما زال مفتوحاً إلكترونياً على الرابط takaful.naf.gov.jo

وأوضحت شنيكات أن الأسر التي جرى إيقاف أو تخفيض الدعم النقدي عنها، تستطيع التقدم بتظلم إلكتروني على موقع الصندوق الإلكتروني أو عبر مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة، ليتم دراسة التظلم ومعالجته وبيان أسباب التخفيض أو الإيقاف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2512

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

364716_4_1690288442

إطلاق بازار للمنتجات الغذائية والحرفية في عمان

1690288157431

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

1690287542871

الإدارة المحلية تبدأ عملية تحديث استراتيجية إدارة النفايات

5cd558a21f00002f009cdea0

95 % من الحوادث سببها الأفراد .. خبير يوجه نصائح للسائقين عند تعبئة الوقود خلال موجات الحر

db1ab833-6c18-4417-8e4c-56e61271d05e

انطلاق المؤتمر الدولي السابع في النشر الإلكتروني

أخبار متعلقة
main_image643e8d55756cf

إيعاز صادر عن وزارة الداخلية للحكام الإداريين في جميع محافظات المملكة - وثيقة

وزير الاوقاف 1

الأوقاف تعلن عن فعاليات المراكز الصيفية - تفاصيل

0L5A1502 - Copy

إطلاق منصة حكومية جديدة - تفاصيل

5585

تقرير: 3.9 مليون فقير في الأردن

720234215017481711044

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

1688804046378

بحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا