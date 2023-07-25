شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية خلال شهر تموز الحالي نحو 2465 أسرة، بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم، وستستلم الأسر الجديدة مخصصاتها المالية الجديدة نهاية الشهر الحالي.وقالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، الثلاثاء، إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد يبلغ 120 ألف أسرة.وأشارت إلى أن الصندوق يجري شهرياً مسحاً إلكترونياً على الأسر المستفيدة من البرنامج، لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقراً، ويتم استبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج وإدخال أسر جديدة بدلا منها.وأكدت شنيكات أن باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للأسر التي لم تتقدم بطلب سابق للبرنامج ما زال مفتوحاً إلكترونياً على الرابط takaful.naf.gov.joوأوضحت شنيكات أن الأسر التي جرى إيقاف أو تخفيض الدعم النقدي عنها، تستطيع التقدم بتظلم إلكتروني على موقع الصندوق الإلكتروني أو عبر مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة، ليتم دراسة التظلم ومعالجته وبيان أسباب التخفيض أو الإيقاف.