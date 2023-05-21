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الأحد، 21-05-2023 02:32 م

شمول 110 جهات حكومية بنظام المشتريات الالكتروني مطلع 2025

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الوكيل الإخباري - قالت مدير دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، إن دائرة المشتريات الحكومية حصلت على منحة من خلال صندوق المانحين، لتطوير نظام الشراء الإلكتروني الأردني (جونيبس) وانتشاره في الجهات والوحدات الحكومية، مؤكدة أنه وبحلول عام 2025 ستكون 110 جهات حكومية مطبقة للنظام في عملياتها الشرائية.اضافة اعلان


وأوضحت النابلسي خلال انعقاد ورشة تدريبية في معهد الإدارة العامة، لتدريب مندوبي المشتريات في المؤسسات على استخدام النظام، أنه جرى تطبيق النظام في المرحلة الأولى عام 2018 في دائرة اللوازم العامة، وفي عام 2019 جرى إعداد تعليمات للشراء الإلكتروني، وتم إطلاق النظام إلكترونيا في دائرة المشتريات الحكومية.

وأشارت إلى أن نظام الشراء الإلكتروني يعزز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة، من خلال تقديم الخدمات الفُضلى للمواطنين، وتطبيق نهج الحكومة في رقمنة الإجراءات والوصول إلى أفضل الخدمات، والاستثمار الأمثل للموارد البشريَّة، وبما ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام ورؤية التَّحديث الاقتصادي.

وأكدت أن دائرة المشتريات الحكومية أعدت خطة انتشار لتطبيق النظام في الجهات والوحدات الحكومية خلال الأعوام 2023-2025 في 100 جهة حكومية، لافتة إلى أن النظام حقق وفرا في التكاليف الإدارية للمؤسسات الحكومية في علميات الشراء.

وبينت النابلسي أن النظام جزء أساسي من سياسة الإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز الشفافية والمساءلة التي تتبعها الحكومة لتحقيق الأهداف الرئيسية.

 




 

 


 

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