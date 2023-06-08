صالات الافراح: 60% تراجع بالحجوزات ونعاني من تغول المزارع والشاليهات الخاصة

الوكيل الإخباري - قال نقيب مالكي صالات الافراح (نقابة تحت التأسيس) مأمون المناصير، إن نسبة الحجوزات في هذه الفترة متواضعة جداً، على الرغم من تخفيض أسعار حجز الصالات بشكل أقل مقارنة بالسنوات الماضية.

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وبين المناصير في تصريحات نقلتها يومية الغد، أن عدد الحفلات التي نظمتها كل صالة خلال الشهر الماضي لا تتجاوز 9 حفلات، بعد أن كانت تنظم 30 حفلة، منوهاً إلى أن تأجير الشاليهات والمزارع لإقامة الحفلات بشكل مخالف هو سبب هذا التراجع الكبير.



وقدر نسبة تراجع الحجوزات خلال هذا الموسم بـ 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من خفض الأسعار وإعلان العروض.



وأشار المناصير إلى أن العاملون في قطاع صالات الأفراح يعانون مما وصفه بتغول المزارع والشاليهات الخاصة على طبيعة عملهم، الأمر الذي يضعف الإقبال على قطاعهم ويهدد استثماراتهم.



وحذر من استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه لأنه يهدد بقاء الكثير من صالات الأفراح في المملكة.



ويشار إلى أن عدد الصالات في المملكة يقدر بنحو 1000 صالة، ويبلغ حجم العمالة فيها نحو 30 ألف عامل.

