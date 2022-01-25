ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 49 ألفا و357 إصابة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 49 ألفا و 357 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الثلاثاء.



ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و 88 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 15 حالة وفاة أمس الإثنين.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 152 ألفا و 526 إصابة.

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كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 90 ألفاً و 81 حالة شفاء.