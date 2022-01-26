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الأربعاء، 26-01-2022 03:22 م

22 وفاة و12826 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

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الوكيل الاخباري - سجل في الأردن، اليوم الاربعاء، 22 وفاة و12826 اصابة جديدة بفيروس كورونا. 

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ووفقا للايجاز اليومي، وصلت نسبة الفحوصات الايجابية الى 22.54%. 

 

وارتفع اجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 13124، كما ارتفع اجمالي عدد الاصابات الى مليون و177 الفا و156 اصابة. 

 

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 5039 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1097176، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 66865.


وسُجلت 187 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 149 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 734 إصابة.

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