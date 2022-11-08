صحة البلقاء تكشف مصدر اصابة شخص بجرثومة إي كولاي

الوكيل الإخباري - قال مدير الشؤون الصحية في البلقاء الدكتور صائب أبو عبود انه تم رصد اصابة شخص جرثومة "إي كولاي " وأن هناك اشتباه بوجود حالتين.



اضافة اعلان

وأضاف أبو عبود، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، أن الجرثومة مصدرها غذائي من الخضروات وليس من مصادر المياه .



وأكد أنه سيتم زيارة منزل المواطن المشتكي لأخذ عينة من خزان المنزل وفحص العينات من خلال مختبر المياه كإجراء احترازي، منوهاً إلى أن نتائج فحص العينات ستكون جاهزة اليوم.



وشدد على أن مياه الشرب في منطقة الزعتري في مدينة السلط صالحة تماما للشرب.



من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة والري عمر سلامة إنه لا تهاون في موضوع نوعية المياه المقدمة للمواطنين ولا يتم الضخ إلا بعد توافق نتائج الفحوصات من قبل وزارتي المياه والصحة.



وأضاف سلامة أن 100 ألف عينه من مياه الشرب يتم فحصها يوميا من كافة مناطق المملكة وكل عينه تخضع ل 98 فحصا للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري قبل ضخها للمواطنين.

