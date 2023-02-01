صدور إرادات ملكية بالقهيوي وأبو الفول والأب شويحات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بالموافقة على تسمية السفير لدى سلطنة عمان أمجد القهيوي، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة ارتيريا.



وكما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تسمية السفير لدى جمهورية النمسا الدكتور هيثم أبو الفول، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية هنغاريا.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الاب الدكتور جهاد شويحات (من كهنة البطريركية اللاتينية في عمان) قاضيًا في محكمة البداية لطائفة الروم الكاثوليك في عمان.

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