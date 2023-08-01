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الثلاثاء، 01-08-2023 03:35 م

صدور إرادات ملكية سامية

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تجديد عضوية هالة بسيسو ورسلان ديرانية في مجلس البنك المركزي، بحسب عدد الجريدة الرسمية الثلاثاء.

كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين زاهرة طبيشات عضوًا في مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن.

وصدرت الإرادة الملكية بترفيع عبدالله بشير محمد عربيات الموظف في الديوان الملكي إلى ادنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارًا من 1 آب.

كما صدرت الإرادة الملكية بترفيع صفاء النسور الموظف في الديوان الملكي إلى ادنى مربوط الدرجة الثانية من الفئة الأولى اعتبارًا من 1 آب.

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