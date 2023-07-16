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الأحد، 16-07-2023 06:05 م

بيان هام صادر عن البنك المركزي

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الوكيل الإخباري - ارتفع الدخل السياحي لنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 59.4 بالمئة، بتسجيله ما قيمته 3.456 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى حوالي ثلاثة ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 60.2 بالمئة، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

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وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل، إلى مليونين و491.7 ألف سائح، بنسبة نمو بلغت 54.4 بالمئة، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 534.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 94 بالمئة.


أما خلال النصف الأول من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 46.5 بالمئة، بتسجيله 905.5 مليون دولار.


وعلى المستوى الشهري، حقق الدخل السياحي خلال شهر حزيران الماضي نمواً نسبته 28.8 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ نحو 630 مليون دولار.


وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر حزيران الماضي، ما نسبته 41 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 209.2 مليون دولار.

 




 

 


 

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