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الأحد، 17-12-2023 04:51 م

صدور ارادات ملكية سامية

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد فراس أكرم خلف العدوان نائبا لرئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، اعتباراً من تاريخ ‎٢٠٢٣/١٢/١٠‏

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد نبيه يوسف عبدالله موسى عضوا متفرغا في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية اعتبارا من تاريخ 10 / 12 / 2023‏ ، وللمدة المتبقية من عمر المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 1/9/2025.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على وسام ساهر ميرزا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الباكستانية والمملكة الأردنية الهاشمية.

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