المؤسسة التعاونية تبحث فرص التعاون مع المستشار التجاري التركي بعمان

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الثلاثاء، مع المستشار التجاري في السفارة التركية بعمّان، محمد أورال، تعزيز أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تبادل منتجات التعاونيات بين البلدين.



ورحب الشلبي بأي تعاون بين الجانبين يهدف إلى تبادل الخبرات التعاونية، وبناء شراكاتٍ بين التعاونيات في البلدين بالشكل الذي يخدم الحركة التعاونية الأردنية والتركية، مشيرا إلى واقع القطاع التعاوني الأردني الذي يسهم في التنمية المحلية الشاملة، ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.

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