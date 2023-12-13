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الأربعاء، 13-12-2023 04:39 م

حريق على متن باخرة في العقبة

العقبة


الوكيل الاخباري - شب حريق بسيط على متن باخرة رست في أحد أرصفة ميناء العقبة، تحمل مادة الكبريت وتعود إلى الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (JIFCO) .

واكدت سلطة العقبة الاقتصادية، في بيان اليوم الاربعاء، أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل قسم كوادر السلامة العامة في شركة الموانئ الصناعية، وبمساندة فريق السلامة العامة في المجمع الصناعي .

ووصلت كوادر الدفاع المدني للموقع، للتأكد من عمليات السيطرة والاخماد التام للحريق، ولم تقع أية أضرار مادية أو بشرية، حيث يتم إجراء عمليات التفتيش والصيانة اللازمة، وفور الانتهاء سيتم البدء باستكمال عمليات التفريغ اعتيادياً.

بدورها، تابعت كوادر البيئة في سلطة منطقة العقبة، جميع الإجراءات المتخذة والأسباب المؤدية للحادث، والآثار البيئية المترتبة عليه.

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