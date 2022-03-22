وزير العمل يوجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص حول مشاركة العاملين لديها في الانتخابات

الوكيل الاخباري - ثمَّن وزير العمل نايف استيتية الاستجابة الكبيرة لمنشآت القطاع الخاص التي استجابت لبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل اعمالها لإتاحة المجال للعاملين فيها للمشاركة في الانتخابات المحلية. اضافة اعلان





وقال استيتية إن غالبية مؤسسات القطاع الخاص استجابت كعادتها في جميع المناسبات للبلاغات الحكومية، أمّا ما يتعلق ببعض المؤسسات التي لم تعطل اعمالها فقد استجاب العدد الكبير منها لمناشدة وزارة العمل في السماح للعاملين لديها بالمشاركة في العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وأمانة عمان، و إتاحة الفرصة لجميع العاملين لديهم بالمشاركة في الانتخابات و ان يكونوا جزءا من هذه المشاركة.



وأضاف الوزير أن استجابة القطاع الخاص من القطاعات التجارية والصناعة والخدمية ساهمت في مشاركة كبيرة للعاملين لديها في العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع في كافة محافظات المملكة، انطلاق من شعورها بالمسؤولية الوطنية تجاه الوطن.