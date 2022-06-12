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صرف أكثر من 356 مليون دولار على أسر متضررة من كورونا في الأردن

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الأحد، 12-06-2022 03:13 م

صرف أكثر من 356 مليون دولار على أسر متضررة من كورونا في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال تقرير جديد للبنك الدولي أن مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، أحرز تقدما قويا ومُرضيا نحو تحقيق الهدف الإنمائي له.

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وبين التقرير أن مدفوعات المشروع بلغت 356.53 مليون دولار من إجمالي مبلغ القرض البالغ 990 مليون دولار (303.48 مليون دولار من 350 مليون دولار في إطار المشروع الرئيسي، 53.05 مليون دولار من 290 مليون دولار في إطار التمويل الإضافي)، فيما جرى الموافقة على التمويل الإضافي الثاني في 17 آذار 2022 بقيمة 350 مليون دولار.


وفي إطار الصندوق الائتماني متعدّد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، والذي تمت الموافقة عليه مع المشروع الأم، جرى صرف مبلغ المنحة بالكامل البالغ قيمتها 24.17 مليون دولار من خلال المشروع.


والهدف النهائي للمشروع، استفادة 400 ألف أسرة، تشمل مليوني فرد، 10% من هذه الأسرة ترأسها نساء.


أما مشروع دعم العمال المتأثرين بحاجة كورونا، فهو يهدف إلى استفادة 110 آلاف عامل متضرر من جائحة كورونا، وبحيث تبلغ نسبة النساء 50% من المستفيدين.


ولغاية أيار الماضي، بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدين من برامج التحويلات النقدية 366.576 أسرة من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الأول للمشروع، في حين بلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور في إطار المكون (4) 109327، مقابل 110.000 عمال مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة.


 




 

 


 

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