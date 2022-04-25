الوكيل الإخباري

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- أعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، انه سيتم صرف راتب شهرين لموظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري قبل عيد الفطر السعيد.وقال الحراسيس، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه تم التوافق مع اللجنة الوزارية المشكلة لحل قضية موظفي هذه الشركة، على صرف راتب شهرين لموظفي "الأردنية السورية للنقل البري" قبل العيد، الى حين حل القضية من جذورها بعد العيد.وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة واستجابتها لحل القضية، لا سيما وأن القرار من شأنه ادخال الفرحة لقلوب الموظفين وأسرهم.