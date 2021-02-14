صرف مستحقات مالية نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - يبدأ صندوق المعونة الوطنية بصرف المستحقات للمستفيدين من برنامج تكافل 3 نهاية الشهر الحالي / شباط ، بحسب الشروط المعلن عنها.

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جاء ذلك ، ردّا على استفسارات وصلت "الوكيل الإخباري" من مواطنين ، وكانت الإجابة بناء على تصريحات صحافية سابقة لصندوق المعونة الوطنية .

وقد أوضح الصندوق أن مستحقات (تكافل 1) ستصرف للمستفيدين نهاية شهر آذار المقبل.

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