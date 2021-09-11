صناعة الأردن: تأشيرات دخول السائقين للعراق عن طريق نقابة الشاحنات

الوكيل الاخباري- أبلغت غرفة صناعة الأردن، الشركات العاملة بالقطاع الصناعي بانه سيتم البدء قريبا بمنح التأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية لنقل البضائع المحلية الى السوق العراقية.

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كما أعلنت في تعميم وزعته على الشركات انه سيتم السماح للشاحنات العراقية بالدخول الى الاراضي الأردنية، وذلك تطبيقا لقرار الحكومة بالسماح بنقل البضائع بين البلدين بطريقة (دور تو دور).



ودعت الغرفة الشركات الصناعية للطلب من سائقي الشاحنات الأردنية التي ستنقل بضائعهم الى العراق، مراجعة نقابة اصحاب الشاحنات الأردنية اعتبارا من يوم غد الاحد كونها ستتولى متابعة الحصول على تأشيرات الدخول للأراضي العراقية.



وكان وزير النقل المهندس وجيه عزايزة قد أعلن الخميس الماضي عن بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق، مبينا ان منح التأشيرات لسائقيها سيبدأ مطلع الأسبوع الحالي.